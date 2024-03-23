وصول 600 مهاجر إلى «لامبيدوسا» الإيطالية خلال يوم

روما (وكالات)

أعلنت السلطات الإيطالية، أمس، أن أكثر من 600 مهاجر من أفريقيا، وصلوا بالقوارب، إلى جزيرة «لامبيدوسا» على البحر المتوسط، الليلة الماضية.

وذكرت في تقرير، أنه تم تسجيل إجمالي 13 قارباً، خلال بضع ساعات، وقبل وقت قصير من وصولها إلى الجزيرة، تحطم قارب، يقل إجمالي 45 مهاجراً، حسب التقرير.

وتمكن جميع الركاب تقريباً من إنقاذ أنفسهم، لكن رضيعاً عمره 15 شهراً فقد.

وأحصت السلطات إجمالي 620 وافداً جديداً. وقام المهاجرون، الذين يأتون من دول مختلفة، بالعبور الخطير إلى أوروبا من تونس. ودفع الأشخاص، الذين كانوا على متن القارب الغارق ألف يورو «1080 دولاراً»، لكل فرد لنقلهم إلى إيطاليا. وتتكرر كوارث الباحثين عن حياة أفضل في أثناء عبورهم البحر المتوسط. وتعتبر جزيرة «لامبيدوسا» الصغيرة الواقعة بين صقلية وتونس، واحدة من البؤر الساخنة للهجرة غير الشرعية منذ سنوات.

وأمس الأول، أعلن كل من خفر السواحل التونسي ومصدر قضائي، أن تسعة مهاجرين غير قانونيين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الأوروبية لقوا حتفهم في قارب انجرف قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر تعرضه لأضرار.

وعُثرت على الجثث على متن القارب الذي كان يقل 52 مهاجراً من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية بعد انطلاقه من شواطئ دولة مجاورة، على ما أفاد الناطق باسم خفر السواحل حسام الدين الجبالي. وأشار الجبالي في حصيلة أولية إلى أنه «تمّ العثور على خمسة جثث من المهاجرين وآخر في حالة حرجة في هذا القارب»، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وبحسب الناطق الرسمي لمحكمة مدنين، لسعد الحرّ، توفي تسعة مهاجرين كانوا على متن القارب.

وأكد الحرّ أنه «من المحتمل جداً أن يكونوا قد ماتوا اختناقاً برائحة الوقود في قاع هذا القارب» المؤلف من طبقتين، مشيراً إلى أنه تمّ إنقاذ 43 مهاجراً، نقل ستة منهم إلى المستشفى.

وفي سبتمبر الماضي، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مركز استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، استجابة لدعوة جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالية، للاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة للتعامل مع قوارب المهاجرين الصغيرة. يأتي هذا بعد أن وصل أكثر من 8000 مهاجر إلى الجزيرة خلال 3 أيام، ووصفت جورجيا ميلوني ما يجري بأن إيطاليا تتعرض لضغوط كبيرة. استجابة أوروبية

اعترفت أورسولا، بأن قضية المهاجرين تمثل تحدياً أوروبياً وتحتاج إلى استجابة أوروبية.

وأشادت أورسولا في مؤتمر صحفي خلال الزيارة مع رئيسة وزراء إيطاليا، بمواطني لامبيدوزا على الدعم الذي قدموه للمهاجرين، الذين قالت إنهم وصلوا إلى الجزيرة ببساطة بسبب موقعها.

وتعهدت بزيادة الدعم لنقل المهاجرين خارج لامبيدوزا، وكذلك تكثيف الجهود ضد مهربي البشر الذين سهلوا القيام برحلات خطيرة وغير قانونية.