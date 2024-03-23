السنغال تستعد للاقتراع الرئاسي اليوم

الرباط (وكالات)

دخلت السنغال، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي، تمهيداً لبدء الاقتراع الرئاسي المقرر اليوم، وذلك بعد نحو أسبوعين من حملة انتخابية ساخنة تنافس خلالها 19 مرشحاً في عرض برامجهم لكسب ثقة الناخبين في استحقاقات تؤهل الفائز للحكم خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبدالله سيلا، في بيان نشرته وكالة الأنباء السنغالية، أمس الأول، أن مراقبي اللجنة وكذلك ممثلي المرشحين الذين سيكونون حاضرين في مراكز الاقتراع سيحرصون على أن يجري الاقتراع الرئاسي في ظروف شفافة، داعياً الناخبين إلى الثقة بمؤسساتهم، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإبراز النضوج السياسي الذي يتمتع به السنغاليون.

ونقلت كالة الأنباء السنغالية عن مدير التدريب والتواصل في المديرية العامة للانتخابات بيرامي سين القول «إننا تلقينا طلبات من أكثر من 70 منظمة وهيئة أجنبية لاعتماد مراقبين للاقتراع الرئاسي»، مبيناً أن الأمر يتعلق بما مجموعه 2457 مراقباً معتمداً، بينهم 1568 مراقباً وطنياً، و889 مراقباً دولياً.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أعلنت أنها ستنشر بعثة لمراقبة الانتخابات في السنغال مكونة من 130 مراقباً، يرأسها النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم غمباري.