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جوتيريش: التوغل البري في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية

جوتيريش: التوغل البري في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية
24 مارس 2024 03:10

شعبان بلال (رفح)

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أنه يوجد توافق دولي واضح على أن أي هجوم برّي على مدينة رفح بجنوب غزة سيتسبب في كارثة إنسانية.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في مطار العريش المصري بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة، بعد أن كررت إسرائيل تهديدها بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح المكتظة بالنازحين بعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الحرب.
 وجدد غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء «الكابوس» الذي يعيشه سكان غزة، جراء الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين تؤكد إسرائيل عزمها شن هجوم بري على رفح المكتظة بالنازحين رغم معارضة واشنطن.
وقال غوتيريش: «الفلسطينيون من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوساً لا ينتهي» في ظروف كارثية. وأضاف: «لا شيء يبرر الهجمات المروعة في السابع من أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
وأضاف: «الآن، وأكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، موضحاً أنه أتى «حاملاً أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث.. هُدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل المجاعة التي تحيق بالسكان».
وقال غوتيريش أيضاً، «بهدي من شهر رمضان، شهر الرحمة، حان الوقت للإفراج فوراً عن جميع الرهائن».
وميدانياً، استمر القصف المدفعي والغارات في حصد مزيد من الأرواح في مختلف أنحاء القطاع المحاصر، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية، وهو ما يدفع بمزيد من أهالي غزة للنزوح إلى مدن الجنوب التي لم تسلم من القصف.

جوتيريش
رفح
غزة
فلسطين
إسرائيل
الأمم المتحدة
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