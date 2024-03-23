«الشُعبة البرلمانية» تناقش اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة في غزة

جنيف (وام)

شارك وفد مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية ومجموعة البريكس، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وضم وفد الشُعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي بصفته ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد برئاسة معالي إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تقريراً حول عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية للشؤون المالية، وتضمن العرض مستجدات مناقشة ميزانية الاتحاد حتى يناير 2024، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية.

وخلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، تم استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتم استعراض الطلبات الخاصة بإدراج البنود الطارئة على جدول أعمال الجمعية الـ 148، وجدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحث ممثلو البرلمانات العربية البندين الطارئين، الأول مقدَّم من جنوب أفريقيا بالنيابة عن المجموعة البرلمانية الأفريقية حول «تعزيز الدراية بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل الصادرة عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة»، والثاني مقدم من إسرائيل حول «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة».

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في اجتماع مشترك لرؤساء الوفود البرلمانية لدول الـ«بريكس» على هامش الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.