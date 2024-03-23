الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إبحار سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة لدعم سكان غزة

سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة لدى إبحارها من ميناء الفجيرة (الصور من وام)
24 مارس 2024 03:10

حسين الطنيجي، وام (الفجيرة) 
أبحرت، أمس، سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة، وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4218.3 طن من المواد الغذائية، و370.2 طن من المواد الإيوائية، و41.6 طن من المساعدات الطبية، إضافة إلى عدد 6 صهاريج للمياه، وعدد 2 صهريج للمجاري وخزان ديزل. وساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتم ذلك بواسطة 267 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.

أخبار ذات صلة
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!

وأقامت دولة الإمارات، في إطار عملية الفارس الشهم 3، العديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة، إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
كما أطلقت قيادة العمليات المشتركة مؤخراً عملية طيور الخير، وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة، والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 486 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

 

الإمارات
غزة
فلسطين
إسرائيل
العريش
الفارس الشهم 3
آخر الأخبار
طرق دبي تطل ق خطاً جديداً للحافلات مغذياً لمحطات المترو
علوم الدار
"طرق دبي" تنجز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد
اليوم 16:45
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©