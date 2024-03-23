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البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف «داعش» بالعدو الإرهابي المشترك

مواطنون روس يضعون الزهور في موقع نصب تذكاري مؤقت تضامناً مع ضحايا الهجوم (أ ف ب)
24 مارس 2024 03:10

واشنطن (الاتحاد) 

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حداد في روسيا بعد هجوم موسكو

وصف البيت الأبيض، أمس، تنظيم «داعش» بأنه «عدو إرهابي مشترك»، مكرراً إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، والذي خلف أكثر من 130 قتيلاً.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو»، مضيفة أن تنظيم «داعش» «عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان».
ويؤكد محللون أمنيون أن إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الإجرامي في قاعة حفلات روسية بالقرب من موسكو جدير بالتصديق على ما يبدو، وإنه يتوافق مع نسق هجمات سابقة من تنفيذ إرهابيين.
لكنّ خبيراً بارزاً قال إن الأمر المفاجئ وغير المعتاد أن يضع المهاجمون خطة هروب وينفذوها بدلاً من مواصلة الهجوم إلى أن يتم القضاء عليهم.
وأصدر تنظيم «داعش» بيانات أعلن فيها مسؤوليته عن هجوم أمس الأول، الذي قال محققون روس إنه أودى بحياة 133 شخصاً. ونشر التنظيم صورة لمن قال إنهم المسلحون الذين نفذوا الهجوم. ولم تكشف روسيا عمن تعتقد أنه يقف وراء الهجوم الضخم. وقالت إن المسلحين فروا بسيارة وأُلقي القبض عليهم بعد ساعات بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال آدم دولنيك الخبير الأمني التشيكي الذي يدرس هجمات سابقة لجماعات إرهابية في الهند وكينيا وروسيا وغيرها، إن إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته يبدو جديراً بالتصديق. 
وذكر دولنيك أن هجمات المسلحين هي طريقة العمل المعتادة في الأعوام القليلة الماضية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وأشار إلى أن تنظيم «داعش» له سجل من الهجمات السابقة على روسيا، بما في ذلك تفجير رحلة طيران في 2015، والهجوم على السفارة الروسية في كابول عام 2022. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه أحبط هجوماً على معبد في موسكو خطط له التنظيم الإرهابي.
وقال دولنيك «إذا جمعنا كل هذه الأمور معاً، فأعتقد أن من المقنع تماماً أن يكون الهجوم من تنفيذ تنظيم داعش».
وأضاف أن العامل الوحيد غير المعتاد هو أن الجناة هربوا على خلاف هجمات الإرهابيين المعتادة، حيث ينفذ الجناة الهجمات وهم مستعدون للموت ويتوقعون أن تصيبهم قوات الأمن بالرصاص في نهاية المطاف.

هجوم إرهابي
البيت الأبيض
موسكو
روسيا
داعش
الإرهاب
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