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حداد في روسيا بعد هجوم موسكو

لوحة تعرض رسالة مكتوب عليها 'نحن نحزن" بعد هجوم موسكو
24 مارس 2024 11:54

تعيش روسيا الأحد يوم حداد وطني بعد الهجوم الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو.
وذكرت محطة "روسيا 24" التلفزيونية العامة صباح الأحد أن "البلاد بكاملها في حالة حداد تضامنا مع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة اللاإنسانية".

واقتحم أفراد قاعة كروكوس سيتي هول مساء الجمعة، قبل أن يفتحوا النار من أسلحة رشاشة على الأشخاص الذين أتوا لحضور حفلة لفرقة بيكنيك، ويشعلوا حريقا بقنابل حارقة، وفق المحققين، ما أسفر عن مقتل 133 شخصا على الأقل في حصيلة يتوقّع أن ترتفع.

ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة السبت "العمل الإرهابي الهمجي" متوعدا معاقبة المسؤولين عنه. وأعلن أنه تم توقيف "منفّذيه الأربعة .
وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة الذين نفّذوا الهجوم.
وهذا الهجوم هو الأكثر حصدا للأرواح منذ حوالى عقدين والأكثر فتكا في أوروبا الذي يتبنّاه تنظيم داعش منذ هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

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في الأثناء، تتواصل عمليات البحث في أنقاض المبنى الذي دمرته النيران وانهار سقفه جزئيا باستخدام معدات ثقيلة، في مهمة قد تستغرق أياما. 

وعلقت في بعض مواقف الحافلات في المدينة ملصقات تظهر شمعة على خلفية سوداء مرفقة بجملة "نحن في حداد 22/03/2024" وهو تاريخ الهجوم.

وأعلنت المتاحف والمسارح في موسكو إغلاق أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أغلقت دور السينما في موسكو السبت والأحد مقدّمة "تعازيها" لعائلات الضحايا.

المصدر: وكالات
روسيا
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