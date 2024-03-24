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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط عدداً من الصواريخ فوق كييف

آثار هجوم في أوكرانيا
24 مارس 2024 12:11

أعلن سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت نحو عشرة صواريخ روسية فوق كييف عند اقترابها من العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال البيان إن موسكو شنت "الهجوم الصاروخي الضخم الثالث على أوكرانيا والثاني على كييف خلال الأيام الأربعة الماضية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

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وقال بوبكو إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت ودمرت نحو 10 صواريخ للعدو فوق كييف عند اقترابها من العاصمة. وأضاف بوبكو أنه لم تقع إصابات أو أضرار في العاصمة، بحسب المعلومات الأولية.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم صاروخي
كييف
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