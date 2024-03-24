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إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران بريطانيا

إمبراطور وإمبراطورة اليابان (أرشيفية)
24 مارس 2024 13:44

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يقوم إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بزيارة بريطانيا لمدة أسبوع تقريبا في أواخر يونيو المقبل.  

وكانت زيارة إمبراطور وإمبراطورة اليابان إلى بريطانيا مقررة في الأصل في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد19-، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.  

وستكون الزيارة المقررة هي الأولى التي يقوم بها الإمبراطور والإمبراطورة منذ أن زارا الدولة الأوروبية لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.2022 .

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وستكون هذه ثاني رحلة نوايا حسنة رسمية دولية لهما للخارج منذ تولي الإمبراطور العرش في عام 2019.   وقامت الحكومتان اليابانية والبريطانية بترتيب جدول زيارة الإمبراطور والإمبراطورة بعناية.

وسيزور إمبراطور وإمبراطورة اليابان بريطانيا كضيفين رسميين وسيحضران حفل استقبال ومأدبة في قصر باكنجهام في لندن. 

المصدر: وكالات
اليابان
إمبراطور اليابان
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