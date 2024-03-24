أوكرانيا تعلن تنفيذ هجمات نوعية على شبه جزيرة القرم

قال الجيش الأوكراني إنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات شنها، في وقت مبكر اليوم الأحد، على شبه جزيرة القرم .

كما أكد أنه استهدف مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية قصف الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول قال، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أوكرانيا شنت هجوما جويا كبيرا وإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع في شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني "نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم".

وقال ميخائيل رازفاجيف، حاكم سيفاستوبول عبر تطبيق " تلغرام"، إن رجلا يبلغ 65 عاما لقي حتفه حينما أصابت شظية ثلاثة منازل.

وذكر رازفاجيف أن بنية تحتية خاصة بقطاع النقل، بما في ذلك قوارب وحافلات ركاب، تضررت جزئيا. وأضاف أن ثلاث حافلات ركاب و13 حافلة مدرسية وحافلة كهربائية واحدة من بين المركبات التي لحقت بها أضرار خلال الهجمات الليلية.