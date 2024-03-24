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روسيا تعلن تدمير معدات عسكرية للجيش الأوكراني

صواريخ هيمارس المتطورة
24 مارس 2024 18:18

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا معدات تابعة للجيش الأوكراني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المنشآت شملت مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد البيان "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز بي-18 ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت 172 طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضح البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

معدات عسكرية
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