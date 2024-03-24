مرشحان في السنغال واثقان من الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى

أكد مرشحان رئيسيان للانتخابات الرئاسية في السنغال ثقتهما بالفوز من الدورة الأولى، التي تجري اليوم الأحد، فيما واصل الناخبون التوجه الى مكاتب الاقتراع.

وقالت ميتا ديوب، وهي تاجرة عمرها 51 عاما أمام مركز اقتراع في العاصمة دكار "نجحنا أخيرا الحمد لله. لم تكن الفترة الأخيرة سهلة للسنغال التي شهدت عدة تقلبات. لكن كل هذا بات خلفنا الآن".

وعلى غرار سائر الناخبين، اختارت ميتا من بين اللوائح الانتخابية الـ19 المعروضة، وبينها لوائح مرشحَين انسحبا من السباق. وبعد الإدلاء بصوتها، غمست إصبعها في الحبر الأحمر وفق التعليمات السارية لمنع الناخبين من التصويت أكثر من مرة.

ووقف عشرات الناخبين ينتظرون دورهم بهدوء أمام المركز الذي أقيم في مدرسة.

وأكد أبرز مرشحين، باسيرو ديوماي فاي وأمادو با، "ثقتهما" بالفوز من الدورة الأولى.

وتستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة 18,00 بالتوقيتين المحلي والعالمي. وقد يتم إعلان نتائج أولية غير رسمية ليلا، علما أنه لم يتم تحديد موعد دورة ثانية محتملة.

تحذير

من جانبه، حذر الرئيس السنغالي، المنتهية ولايته ماكي سال الذي صوت مع زوجته في مدينة فاتيك (وسط غرب)، من إعلان أي فوز في شكل مبكر.

ودعي نحو 7,3 ملايين ناخب إلى الاختيار بين 17 مرشحا بينهم امرأة.

والمرشحان الأوفر حظا هما أمادو با (62 عاما)، رئيس الوزراء حتى قبل بضعة أسابيع والذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ليخلفه، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما)، "مرشح تغيير النظام" و"الوحدة الأفريقية اليسارية".

والانتخابات محل متابعة دقيقة، إذ تعتبر السنغال من أكثر الدول استقرارا في غرب أفريقيا، فيما شهدت المنطقة انقلابات.

وكان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير الماضي، لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة أثار أعمال عنف خلفت أربعة قتلى، إلى أن حدد موعد 24 مارس للانتخاب.

ورغم هذا التأخير، لاحظ مراقبو الاتحاد الأوروبي أن العملية الانتخابية تجري "بهدوء وفاعلية وفي شكل منظم"، على قول رئيسة البعثة مالين بيورك.

وهي المرة الأولى التي لا يترشح رئيس منتهية ولايته لإعادة انتخابه.

"المغامرون"

يؤكد المرشح أمادو با أنه سيقف حاجزا بوجه "المغامرين" و"الهواة" في السياسة. وصرح، خلال إدلائه بصوته مع زوجته في دكار "سنمضي قدما على طريق التحسين".

في المقابل، قدم فاي نفسه بوصفه "خيارا للقطيعة" مع النظام، وذلك خلال تصويته في قريته بغرب البلاد.

وقالت الناخبة ندييي بندا فاي (23 عاما) في دكار إن "ماكي سال قام بعمل كثير. لذا، سأصوت لأمادو با من أجل مواصلة العمل".