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تحذير أميركي من خطورة داعش في العراق

ألينا رومانوفسكي، السفيرة الأميركية لدى بغداد
24 مارس 2024 20:56

حذّرت ألينا رومانوفسكي السفيرة الأميركية لدى بغدادمن أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا في العراق.
وأضافت الدبلوماسية، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، أن عمل التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم المتشدد بشكل كامل، لم ينته بعد.
كان مسؤولون عراقيون قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد تشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.
وقالت رومانوفسكي، من مقر السفارة الأميركية في بغداد "يقدر كلانا أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا هنا. وعلى الرغم من تراجعه كثيرا، فإننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة داعش".
وقالت السفيرة، في تعليق إضافي بعد المقابلة في إشارة إلى هجوم موسكو "كما يذكرنا هذا الحادث، فإن داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان".
وأضافت "لهذا السبب، تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق".

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المصدر: رويترز
العراق
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داعش
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