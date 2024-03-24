روسيا تتوعد مدبري هجوم موسكو أيا كانوا وأينما كانوا

قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستتعقب المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات أينما كانوا وأيا كانوا.

وأدلى ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق، بهذا التصريح في منشور على حسابه الرسمي في تطبيق تلغرام.

وأضاف "سننتقم لكل واحد (من القتلى والجرحى). والمتورطون، بغض النظر عن بلدهم الأصلي ووضعهم، أصبحوا الآن هدفنا الرئيسي والمشروع".

ونكّست روسيا الأعلام، اليوم الأحد، حدادا على مقتل 137 شخصا على الأقل بنيران أسلحة آلية في حفل لموسيقى الروك على مشارف العاصمة في أكثر هجوم يسقط فيه قتلى في روسيا منذ عقدين.

وكان ميدفيديف قد قال، يوم الجمعة، إنه يجب ملاحقة وقتل مدبري الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.