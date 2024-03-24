قتلى جراء تدافع خلال توزيع مساعدات في نيجيريا

أفادت الشرطة أن أربع نساء على الأقل قضين، اليوم الأحد، بسبب تدافع خلال عملية توزيع للمال في مدينة بشمال نيجيريا.

وتجمعت نساء وأطفال، صباح اليوم، أمام مكتب يملكه رجل أعمال ثري في مدينة "باوشي"، بهدف تلقي خمسة آلاف نايرا (نحو 3,10 يورو)، وهي هبة تهدف إلى مساعدتهم في شراء الطعام خلال شهر رمضان.

وقال شهود إن أشخاصا داخل الجمع بدأوا يدفعون بآخرين في شكل فوضوي طمعا بالحصول على المال، الأمر الذي تسبب بالحادث.

وأوضح محمد وكيل، متحدثا باسم الشرطة المحلية، أن مستشفى المدينة تلقى "خمس نساء في وضع حرج بعد تدافع خلال توزيع المال من جانب مالك شركة"، لافتا إلى أن "أربعا من النساء قضين متأثرات بجروحهن والخامسة لا تزال في المستشفى".

وتحدثت مصادر أخرى عن حصيلة أكبر. وأورد أحد موظفي الشركة أن 17 شخصا قتلوا هم عشرة أطفال وسبع نساء، الأمر الذي أكده أيضا مسؤول في هيئة أمنية.

يأتي هذا التدافع بعد يومين من حادث مماثل. إذ قضت طالبتان، الجمعة، في تدافع داخل حرم جامعي في ولاية ناساراوا (وسط)، حيث تجمع حشد لتلقي مواد غذائية توزعها السلطات المحلية.