تشاد.. المجلس الدستوري يوافق على المرشحين لانتخابات الرئاسة

وافق المجلس الدستوري في تشاد، اليوم الأحد، على أسماء عشرة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المعين مؤخرا.

من المقرر أن تعقد الدولة، الواقعة في وسط أفريقيا، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل.

ووعد ديبي بإجراء انتخابات عقب توليه السلطة في عام 2021 عقب مقتل والده إدريس ديبي.

وفي ديسمبر الماضي، صوت الناخبون في تشاد لصالح دستور جديد.

وأكد ديبي اعتزامه الترشح في وقت سابق من هذا الشهر.

تضم قائمة المرشحين، التي صدرت اليوم الأحد، زعيم المعارضة سوسيس ماسرا الذي عين رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية في يناير الماضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي سيواجه فيها رئيس ورئيس وزراء بعضهما البعض في انتخابات رئاسية.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في السادس من مايو على أن تجرى الجولة الثانية يوم 22 يونيو إذا لم يحسم الأمر من الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية في السابع من يوليو.