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توجيه تهم الإرهاب لاثنين من منفذي هجوم موسكو

أحد المتهمين بتنفيذ هجوم موسكو في قفص الاتهام خلال المثول أمام محكمة
25 مارس 2024 00:16

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو وجهت، الأحد، اتهامات لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بقاعة حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصا على الأقل.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المشتبه بهما قد يواجهان السجن مدى الحياة.
ومثل الرجلان، في وقت سابق الأحد، أمام محكمة في العاصمة الروسية.

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  • صحفيون يلتقطون صورا لمتهم بهجمات موسكو في قاعة المحكمة
    صحفيون يلتقطون صورا لمتهم بهجمات موسكو في قاعة المحكمة

كانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.
وبثت محكمة "باسماني" في موسكو مقطعا مصورا يظهر عناصر من الشرطة يقتادون أحد المشتبه بهما مقيدا إلى قاعة المحكمة، إضافة إلى صور للرجل نفسه يجلس في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين.
وأفادت السلطات أن المشتبه بهم "أجانب" من دون أن تذكر جنسياتهم.

المصدر: وكالات
موسكو
هجوم إرهابي
قاعة حفلات
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