بدء فرز أصوات انتخابات الرئاسة في السنغال

بدأت السنغال فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، حيث قال المتنافسان الرئيسيان إنهما واثقان من الفوز في الانتخابات.

وظهر مرشحان مفضلان من بين 17 مرشحا من بينهم امرأة وحيدة: رئيس وزراء الائتلاف الحاكم السابق أمادو با والمرشح المناهض للمؤسسة باسيرو ديوماي فاي.

وكان كلاهما في السابق مفتش ضرائب. لكن با، 62 عامًا، يدافع الآن عن الاستمرارية. بينما يقول فاي، البالغ من العمر 43 عامًا، إنه "مرشح تغيير النظام" و"الوحدة الأفريقية اليسارية".

وقد قدم كلاهما أيضًا نفسه كأفضل مرشح للشباب في دولة نصف سكانها أقل من 20 عامًا.

وقال دياراف جاي، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 26 عاماً "لقد صوتت لصالح ديوماي دون تفكير"، مضيفا "حان الوقت لكي تبدأ البلاد على أساس جديد مع وجود الشباب" في السلطة.

لكن ربة المنزل نديي بيندا فاي (23 عاما) قالت إنها تعلق آمالها على مرشح الحكومة. وأكدت "(الرئيس) ماكي سال قام بالكثير من العمل. ولهذا السبب، سأصوت لأمادو با لمواصلة العمل".