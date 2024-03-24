فرنسا ترفع التأهب الأمني لأعلى مستوى بعد رصد "تهديدات"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غبريل أتال، الأحد في منشور على منصة "إكس"، أن فرنسا رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته بعد رصد "تهديدات".

وكتب أتال، في حسابه الرسمي على المنصة "في أعقاب الهجوم الذي وقع في موسكو، انعقد مجلس الدفاع والأمن القومي هذا المساء في قصر الإليزيه بدعوة من رئيس الجمهورية".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أنه "نظرًا... للتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع وضعية التأهب إلى أعلى مستوياتها: الهجوم الطارئ".

كان التأهب الأمني قد خفض إلى المستوى الثاني في مطلع العام الحالي.