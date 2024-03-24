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إطلاق سراح 300 تلميذ في نيجيريا

أرشيفية
25 مارس 2024 03:21

داكار (وكالات)

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أعلنت الحكومة الإقليمية في ولاية «كادونا» النيجيرية أمس، أنه تم الإفراج عن مجموعة مكونة من حوالي 300 تلميذ، خطفهم مسلحون من مدرستهم، في شمال غرب نيجيريا قبل أسبوعين، وقال أوبا ساني، حاكم ولاية «كادونا»، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أود أن أعلن أنه تم إطلاق سراح تلاميذ مدرسة كوريجا». وأضاف أن تلاميذ المدرسة، لم يصابوا بأذى وتحدث عن «عمليات الأجهزة الأمنية، التي أدت في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة الناجحة». ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات إطلاق سراحهم. وكانت جماعة مسلحة قد هاجمت مدرسة ابتدائية وثانوية في قرية «كوريجا» في السابع من مارس وخطفت 287 فتى وفتاة. 
وتكررت عمليات الخطف في شمال ووسط نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، وجرى تحميل العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المسؤولية.

نيجيريا
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