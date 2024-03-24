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السنغال.. 19 مرشحاً يتنافسون في الانتخابات الرئاسية

السنغال.. 19 مرشحاً يتنافسون في الانتخابات الرئاسية
25 مارس 2024 03:22

دكار (وكالات) 

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فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها أمس، إذ يدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات رئاسية مؤجلة يأمل كثيرون أن تحدث تغييراً بعد فترة سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
ويتنافس 19 مرشحاً في خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو، ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته، بما يتخطى الحد الدستوري.
ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات، واختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با «62 عاماً» مرشحا له.
ويحق لنحو 7.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وفي العاصمة دكار اصطف كثيرون قبل فتح مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وأغلقت مراكز التصويت مساء أمس، وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 مارس.

السنغال
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