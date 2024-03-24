الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل أراضي من غور الأردن

بروكسل (الاتحاد)

أدان الاتحاد الأوروبي، أمس، مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال التكتل الأوروبي، في بيان: «ندين بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة بلاده 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبارها أراضي إسرائيلية».

وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994، حسب البيان نفسه.

وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.