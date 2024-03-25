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ارتفاع قتلى العواصف الشديدة في البرازيل

آثار الفيضانات في البرازيل
25 مارس 2024 08:57

ارتفع عدد ضحايا العوصف الشديدة التي ضربت جنوب شرقي البرازيل إلى ما لا يقل عن 25 قتيلا حتى الآن. وتم تسجيل 17 حالة وفاة في ولاية إسبيريتو سانتو، 15 منها في بلدة ميموسو دو سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية يوم الأحد نقلا عن وكالة الحماية المدنية المحلية.

وتم الإبلاغ عن الضحايا الثمانية المتبقين في ولاية ريو دي جانيرو المجاورة. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي بمنتجع بتروبوليس السياحي الشهير في ولاية ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل في وقت سابق، نقلا عن السلطات.

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وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في فيضانات مفاجئة وانهيارات. وفي إسبيريتو سانتو، التي تحد ريو دي جانيرو من الشمال، وتم نقل أكثر من 5400 شخص إلى مكان آمن، حسبما قال متحدث باسم وكالة الحماية المدنية. وفقد أكثر من 250 شخصا منازلهم. وعلى الرغم من استمرار هطول الأمطار، تمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها الفيضانات يوم الأحد. وفي ريو دي جانيرو، تمكن عمال الطوارئ من إنقاذ أكثر من 90 شخصا في جميع أنحاء الولاية، وفقا لمسؤولين حكوميين محليين.

ولا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
البرازيل
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