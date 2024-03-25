منفذو الهجوم في موسكو يمثلون أمام المحكمة

عرضت السلطات الروسية لقطات لأربعة رجال متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو وهم في المحكمة بعد استجوابات. وقالت دائرة محاكم موسكو، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن اثنين من الرجال اعترفا بالتورط في أسوأ فظائع تشهدها العاصمة الروسية منذ أكثر من عقدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقررت المحكمة احتجاز الأربعة متهمين حتى 22 مايو المقبل. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه مسلحون على حفل لموسيقى الروك في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل الجمعة الماضي.