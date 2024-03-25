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زيلينسكي يوجه نداء للغرب بشأن الأسلحة

آثار قصف على كييف
25 مارس 2024 20:27

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، نداء إلأى الغرب بشأن الأسلحة التي تحتاجها بلاده.
يأتي ذلك فيما قالت السلطات في كييف إن الحطام الناجم عن هجوم صاروخي دمر جزءا من مبنى يتكون من ثلاثة طوابق في وسط العاصمة صباح اليوم الاثنين أدى إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل في أنحاء المدينة.
وقال زيلينسكي إنّ الهجوم أظهر مجدداً أنّ أوكرانيا تحتاج للحصول من حلفائها على أنظمة أفضل للدفاع الجوي.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هذا يعني الأمان لمدننا وإنقاذ حياة البشر. جميعنا في العالم الذين نحترم الحياة ونحميها، بحاجة إلى وقف" هذه الأزمة.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا من شبه جزيرة القرم على بعد أكثر من 500 كيلومتر.
وأكدت إدارة مدينة كييف إن حطام الصواريخ سقط في مناطق سولوميانسكي وهولوسيفسكي ودارنيتسكي في العاصمة كييف.
ولم ينطلق نظام الإنذار الجوي في كييف، والذي عادة ما يعطي تحذيرا مسبقا كافيا من الخطر، إلا قبل دقيقة واحدة فقط من سماع الانفجار الأول من بين عدة انفجارات.

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المصدر: وكالات
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