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تعديل حكم سابق على ترامب في قضية الاحتيال المدني

ترامب يغادر قاعة المحكمة
25 مارس 2024 20:35

خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار أميركي إلى 175 مليونا.
وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترامب، الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
ودين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة "منظمة ترامب" للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في فبراير الماضي بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
كان يتعين على ترامب تأمين المبلغ، الاثنين، لاستئناف حكم إنغورون، لكن هيئة محكمة الاستئناف وافقت على خفض المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن أشخاص مطلعين على موارد ترامب المالية، أنه سيتمكن من تأمين المبلغ بعد خفض قيمته.
وقال ترامب، في بيان على موقع "تروث سوشال"، إنه "سيلتزم قرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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محكمة
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