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استقالة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة

مارتن غريفيث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
25 مارس 2024 21:20

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن منسق الشؤون الإنسانية لديها مارتن غريفيث، قرر الاستقالة من منصبه في نهاية يونيو المقبل لأسباب صحية.
وقال متحدث باسم المنظمة الأممية إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".
يشغل غريفيث، وهو محام بريطاني، هذا المنصب منذ 2021.
كان غريفيث اضطلع بدور في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في العام 2018، ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظّمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و"سيف ذا تشيلدرن" و"آكشن إيد".

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المصدر: وكالات
مارتن غريفيث
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