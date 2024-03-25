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مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
25 مارس 2024 21:29

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل. حصل القرار على 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. 
يطالب القرار «بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». 
وأكد المجلس «الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله». وكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وكذلك القرارين 2712 و2720.

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المصدر: وام
مجلس الأمن الدولي
وقف إطلاق النار
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
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