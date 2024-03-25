السفير الروسي في بولندا يتجاهل طلب استدعائه

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، اليوم الاثنين، إن السفير الروسي لدى بولندا لم يحضر إلى الوزارة بعد استدعائه بشأن ما يعتقد أنه انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز روسي، على ما يبدو.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) إن السفير لم يحضر في الموعد اليوم الاثنين، مضيفا أن مذكرة دبلوماسية تطالب بتفسير ذلك سيتم إيصالها لوزارة الخارجية الروسية بوسائل أخرى.

وأشار المتحدث إلى الاتفاقات الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية.

ويقول مسؤولون بولنديون إن مجال بلادهم الجوي انتهك، صباح أمس الأحد، من قبل صاروخ كروز أطلقته طائرة روسية بعيدة المدى واستهدف بلدات في غربى أوكرانيا. ويتردد أن الحادث وقع في المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية "أوزردوف"، في مقاطعة "لوبلين" بجنوب شرقي البلاد.