بوتين يدلي بتعليقات حول هجوم موسكو الدامي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الهجوم الدامي على قاعة للحفلات في إحدى ضواحي العاصمة موسكو نفذه متشددون.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي، أن من خططوا للهجوم "كانوا يأملون في زرع الفزع والخلاف في مجتمعنا، لكنهم قوبلوا بوحدة وإصرار على مقاومة هذا الشر".

وأكد "نعرف من ارتكب الجريمة لكن نريد أن نعرف من أمر بها".

وأسفر الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة الماضية واستهدف قاعة للحفلات الموسيقية، عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين.

وأوضح الرئيس الروسي "ما نحن مهتمون به هو من المستفيد من هذا الهجوم".