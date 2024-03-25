فرنسا تشن حملة ضد عصابات المخدرات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، أن فرنسا تعتزم زيادة جهودها لاحتواء تجارة المخدرات غير الشرعية التي بدأت تخرج عن السيطرة في المدن الكبيرة، وسط سلسلة من المداهمات في مدن ليل وديجون وفي المناطق الواقعة حول ليون والعاصمة باريس.

الشرطة الفرنسية تمشط حيا بحثا عن تجار المخدرات

وقال دارمانين، بعد المداهمات التي شهدت إلقاء القبض على 187 شخصا، "معركتنا ضد المخدرات وتجارها واسعة النطاق. وسنقوم الآن بمضاعفة العمليات التي أعددنا لها طيلة شهور للضرب بقوة".

أفراد من الشرطة مصحوبين بكلب مدرب لكشف المخدرات

كما ستتواصل حملات الشرطة ضد العصابات في مدينة مارسيليا، ثاني أكبر مدن البلاد، التي تنتشر فيها تجارة المخدرات، حيث قبض على 230 شخصا خلال أقل من أسبوع. وتجري المداهمات في إطار استراتيجية أطلقت في الصيف بهدف تطهير حوالي أربعة آلاف بؤرة لتجارة المخدرات في فرنسا.

تعبئة عشرات من أفراد الشرطة ضمن عمليات ملاحقة عصابات المخدرات

ويجري الآن نشر رجال الشرطة على مدار الساعة تقريبا في النقاط ذات العلاقة على مدى فترة ممتدة بهدف اعتقال التجار ومنعهم من مواصلة تجارتهم لعدة سنوات بعد حملة الشرطة.

تعبئة أفراد من الشرطة الفرنسية ضمن عملية ملاحقة تجار المخدرات

وبحسب دارمانين، ذكرت السلطات في مدينة مارسيليا الساحلية أن حوالي 900 رجل شرطة وموظف جمارك نشروا في عملية مداهمة كبرى.