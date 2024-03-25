ترحيب دولي بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق نار فوري في غزة

تلقى قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ترحيبا دوليا كبيرا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة تنفيذ القرار خلال شهر رمضان وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ورحبت السعودية بالقرار الصادر اليوم الاثنين. كما رحبت مصر باعتماد المجلس القرار. واعتبرت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن القرار "يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوضع حد لسقوط الضحايا ولإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".

وحصل القرار، الذي تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، على 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

بدورها، رحّبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بالقرار. وقالت الوزيرة ناليدي باندور، التي تجري زيارة إلى الولايات المتحدة في تصريح للمحطة الإذاعية الجنوب أفريقية الرسمية "إنه قرار محل ترحيب والكرة حاليا في ملعب مجس الأمن".

وقال أونجو كتشالي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية".

كما رحبت ألمانيا بالقرار. وعلى هامش زيارتها في القدس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء اليوم، إنها "شعرت بارتياح حيال التصديق على القرار لأن كل يوم يهم".

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بقرار مجلس الأمن الدول، مشددا على "وجوب تنفيذه في شكل كامل".

وكتب سيجورنيه، على منصة إكس "أرحب بتبني قرار مجلس الأمن حول الشرق الأوسط. إنه يطلب وقفا مستداما لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ينبغي تطبيقه في شكل كامل".