مقتل 4 إرهابيين في عملية أمنية في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

لقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة «ديرة إسماعيل خان» شمال غرب باكستان.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية في بيان أمس، أن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، فضلاً عن مقتل مسؤول حكومي في قطاع الزراعة تعرض لإطلاق النار خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين. والأسبوع الماضي، استهدف هجوم إرهابي وقع في «ديرا إسماعيل خان» قافلة عسكرية.

وقال تقرير الشرطة إن القافلة كانت في طريقها إلى بلدة «تانك» من مدينة «ديرا إسماعيل خان»، عندما صدم انتحاري بمركبة مفخخة، القافلة، مما أدى إلى مقتل وإصابة الجنود، طبقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان».

وقال شهباز شريف إن الجيش الباكستاني، مصر على القضاء الكامل على آفة الإرهاب. وأضاف «قتالنا ضد الإرهاب سيستمر، إلى أن يتم القضاء عليه من البلاد، نهائيا».