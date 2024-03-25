مرشح التحالف الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية

الرباط (وكالات)

أقر مرشح التحالف الحاكم امادو با أمس، بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن امادو با القول في بيان «إنه في ضوء الاتجاهات السائدة في نتائج الانتخابات الرئاسية وفي انتظار الإعلان الرسمي، فإني أهنئ المرشح باسيرو ديوماي فاي على فوزه في الجولة الأولى».

وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة في عدد كبير من مراكز الاقتراع، منها العاصمة داكار بانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ومصادقة المجلس الدستوري. وأعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال أمس، فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، مما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكراً.

وجرت الانتخابات في مناخ هادئ، وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

وكان أمام الناخبين 19 مرشحاً تنافسوا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية، ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات.