الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مرشح التحالف الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية

امادو با (رويترز)
26 مارس 2024 03:01

الرباط (وكالات) 

أخبار ذات صلة
السنغال.. 19 مرشحاً يتنافسون في الانتخابات الرئاسية
بدء فرز أصوات انتخابات الرئاسة في السنغال

أقر مرشح التحالف الحاكم امادو با أمس، بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى. 
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن امادو با القول في بيان «إنه في ضوء الاتجاهات السائدة في نتائج الانتخابات الرئاسية وفي انتظار الإعلان الرسمي، فإني أهنئ المرشح باسيرو ديوماي فاي على فوزه في الجولة الأولى». 
وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة في عدد كبير من مراكز الاقتراع، منها العاصمة داكار بانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ومصادقة المجلس الدستوري. وأعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال أمس، فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، مما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكراً.
وجرت الانتخابات في مناخ هادئ، وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
وكان أمام الناخبين 19 مرشحاً تنافسوا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية، ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات.

السنغال
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تدخل «غينيس» للأرقام القياسية
اقتصاد
«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تدخل «غينيس» للأرقام القياسية
اليوم 14:21
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
علوم الدار
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
اليوم 14:18
الريال يرفض عرض «البلوز»
الرياضة
الريال يرفض عرض «البلوز»
اليوم 14:17
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
الرياضة
إيقاف جابرييل باربوسا عامين بـ «قرار محكمة»
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©