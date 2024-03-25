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إجلاء المصابين والمرضى والطواقم الطبية من مستشفى في خان يونس

عائلة فلسطينية تنزح من خان يونس نحو رفح بعربة تجرها الدواب (أرشيفية)
26 مارس 2024 03:01

غزة (الاتحاد)

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أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن طواقمهم تمكنت من إجلاء المصابين والمرضى والطواقم الطبية من مستشفى الأمل في خان يونس بجنوب غزة، أمس، بعد حصار دام 48 ساعة.
وأوضح النمس أنه «أُخْلِي المستشفى بشكل تام ممن كانوا موجودين بداخله، وعددهم 41، ما بين مرضى وجرحى وكوادر طبية، وهم في طريقهم للمستشفى الأوروبي».
وذكر أن «عملية الإخلاء تمت بعد محاولات تنسيق لإخراج من بداخل المستشفى في ظل محاصرة الجيش الإسرائيلي له وعمليات التجريف في محيطه»، مشيراً إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى ومحيطه أسفر عن مقتل أحد كوادر الهلال الأحمر وأحد المرضى.

خان يونس
فلسطين
إسرائيل
غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني
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