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سنغافورة: الوضع في غزة مروع ونبذل ما في وسعنا لجهود الإغاثة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أرشيفية)
26 مارس 2024 03:01

سنغافورة (وكالات)

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قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري لورانس وونج، إن «الوضع في غزة مروع، حيث تزهق العديد من الأرواح البريئة، ويستمر سكان القطاع في تكبد المعاناة، ولهذا السبب تبذل الحكومة كل ما في وسعها للمساعدة في جهود الإغاثة العالمية». 
وأضاف أن المجتمع يمكن أن يلعب دوره أيضاً، مهما كانت مساهمته كبيرة أو صغيرة، بحسب صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية. 
جاءت تصريحات المسؤول السنغافوري أثناء إطلاق جهود لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية لغزة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات خيرية محلية.

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