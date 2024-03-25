الإمارات تتصدر دول العالم بتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة

ايسيدورا شيريش، وام (أبوظبي)

تصدرت الإمارات دول العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث بلغت نسبة مساهمة الدولة 27% من إجمالي المساعدات المرسلة للقطاع من قبل دول العالم، ما يعكس دعم الدولة الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.

تأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها. وبلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إنزالها في هذه العملية 22 طناً من المساعدات، وتم تنفيذ العملية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 14 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 31 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية؛ وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 541 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقد ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.