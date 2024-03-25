الثلاثاء 26 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تتصدر دول العالم بتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة

خلال إسقاط المساعدات الإماراتية على شمال غزة (من المصدر)
26 مارس 2024 03:02

ايسيدورا شيريش، وام (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برعاية نهيان بن مبارك.. "صندوق الوطن" يكرم أبناء الإمارات الذين اجتازوا برنامج "مستقبلي"
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة

تصدرت الإمارات دول العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث بلغت نسبة مساهمة الدولة 27% من إجمالي المساعدات المرسلة للقطاع من قبل دول العالم، ما يعكس دعم الدولة الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.
تأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها. وبلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إنزالها في هذه العملية 22 طناً من المساعدات، وتم تنفيذ العملية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 14 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 31 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية؛ وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 541 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وقد ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

الإمارات
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 مارس 2024
برعاية نهيان بن مبارك.. "صندوق الوطن" يكرم أبناء الإمارات الذين اجتازوا برنامج "مستقبلي"
علوم الدار
برعاية نهيان بن مبارك.. "صندوق الوطن" يكرم أبناء الإمارات الذين اجتازوا برنامج "مستقبلي"
اليوم 14:26
«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تدخل «غينيس» للأرقام القياسية
اقتصاد
«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تدخل «غينيس» للأرقام القياسية
اليوم 14:21
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
علوم الدار
حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» بالدولة
اليوم 14:18
الريال يرفض عرض «البلوز»
الرياضة
الريال يرفض عرض «البلوز»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©