غوتيريش: «الأونروا» سبيل توفير الحياة للمدنيين في غزة

عمّان (الاتحاد)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن تمسكه بتقوية واستمرار عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مجدداً تحذيره من تداعيات أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاد ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيريش في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال غوتيريش: «(الأونروا) هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن «الوكالة تعمل في ظروف صعبة للغاية، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدها مستمرة، وآمل أن تؤدي إلى إعادة تمويلها».

وسبق وجمدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها لـ«الأونروا»، استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

واستدرك غوتيريش الذي يزور الأردن قادما من مصر: «هناك دول تراجعت عن وقف تمويلها لـ(أونروا)، وهناك دول أخرى تنتظر نتائج التحقيق».

وتابع: «ملتزمون بتقوية (الأونروا)، فهي شريان الحياة والأمل في قطاع غزة، وأنا مصمم على استمرار عملها وتعزيزه ونسعى للحفاظ على خدماتها».

وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص لاجئ، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيماً معترفاً به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي السياق، أكد غوتيريش أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن الأولوية السياسية للحكومة هي دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفاد متحدث وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين، أن «أولويتنا السياسية الكبيرة تتمثل في دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفرها لسكان القطاع».

وأكد أن «أي أخبار تعطي انطباعا بأن المساعدات الإنسانية، المنخفضة بطبيعة الحال، ستنخفض بشكل أكبر هي أخبار سيئة».