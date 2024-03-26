محكمة روسية تأمر باحتجاز متهم جديد في هجوم موسكو

أمرت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، باحتجاز مشتبه به ثامن في أعقاب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية في موسكو قبل أربعة أيام. وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن محكمة منطقة باسماني بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوكالة إن الرجل متهم بتوفير شقة للمهاجمين قبل ارتكاب الجريمة. وأضافت الوكالة الروسية أن الرجل نفى أمام المحكمة أنه كان على علم بالخطط، وأنه كان يعتقد أن الأشخاص الذين استأجروا الشقة كانوا مستأجرين عاديين.

واقتحم مسلحون، الجمعة الماضي، قاعة "كروكوس سيتي" في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، مما أسفر عن مقتل 139 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.

وأعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.