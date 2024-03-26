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الرئيس العراقي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية

الرئيس العراقي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية
26 مارس 2024 20:24

تسلّم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، رسالة خطيّة من الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البحرين، تضمنت دعوته للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين خلال شهر مايو المقبل. 
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في الرئاسة العراقية، فقد نقل القائم بالأعمال البحريني خالد أحمد المنصور، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس العراقي، وتمنيات جلالته للشعب العراقي بدوام الاستقرار والتقدم. 
وأكد رشيد، حرص العراق على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة وبما يحفظ مصالحها ويلبي تطلعاتها في العيش بأمن واستقرار وسلام.
 بدوره، أكد القائم بالأعمال البحريني تطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس العراقي في قمة البحرين لما يملكه العراق من دور محوري في المحيطين الإقليمي والدولي. 
وكان الرئيس العراقي قد أكد لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية، الذين التقاهم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن العراق استعاد دوره المحوري والمؤثر في المنطقة من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً، ودعمه إقامة المشروعات الاقتصادية والتجارية المشتركة التي تعود بالمنفعة على المنطقة.

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