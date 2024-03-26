خطوط الطيران النمساوية تلغي مئات الرحلات بسبب إضراب موظفيها

ألغت شركة الخطوط الجوية النمساوية نحو 400 رحلة كانت مقررة يومي الخميس والجمعة، مستبقة تقديم إشعار بالإضراب، على هامش مفاوضات بشأن زيادة الرواتب.

وقالت الشركة في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس «بسبب الإضراب المعلن» من ممثلين للموظفين: «يتعين على الخطوط الجوية النمساوية إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بين صباح الخميس وظهر الجمعة» وقدمت «اعتذاراً» لنحو «50 ألف مسافر معني».

ويعد عيد الفصح مناسبة للتجمعات العائلية التي تؤدي إلى رحلات كثيفة في الأيام التي تسبقه على متن هذه الشركة المتخصصة في النقل بين أوروبا الوسطى والغربية.

وتواجه الشركة التابعة لمجموعة الطيران الأوروبية الرائدة لوفتهانزا، مفاوضات صعبة بين الإدارة والموظفين بشأن زيادة الأجور، وتم بالفعل إلغاء أكثر من 380 رحلة منذ بداية الشهر.

كما طالت الإضرابات شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا هذا الشهر بسبب مطالب مماثلة.