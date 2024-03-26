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فقدان 6 أشخاص بانهيار جسر بالتيمور الأميركي

فقدان 6 أشخاص بانهيار جسر بالتيمور الأميركي
27 مارس 2024 01:54

بالتيمور (وكالات) 

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اصطدمت سفينة حاويات يبلغ طولها 948 قدماً بجسر من أربعة مسارات في ميناء بالتيمور الأميركي في الساعات الأولى من صباح أمس، مما أدى إلى انهياره وسقوط سيارات وأشخاص في النهر أدناه. وانتشل أفراد الإنقاذ اثنين من الناجين، لا يزال أحدهما في المستشفى، ويواصلون عمليات البحث عن مزيد من الضحايا في نهر باتابسكو بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي البالغ طوله 2.57 كيلومتر في المياه.
وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي «التحقيق الأولي يشير إلى وقوع حادث»، ولا يوجد دليل موثوق به على أن ما حدث نتيجة لعمل إرهابي.
وقال بول ويديفيلد مسؤول النقل بالولاية إن 8 أشخاص كانوا على الجسر وقت الاصطدام وما زال 6 في عداد المفقودين. 

بالتيمور
الولايات المتحدة
ماريلاند
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