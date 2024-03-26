«منظمة الهجرة»: 63 ألف شخص اختفوا أثناء الهجرة في العقد الماضي

جنيف (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن ما لا يقل عن 63285 شخصاً هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين أن غالبية المتوفين والمختفين، وعددهم 28854 شخصاً، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا.

وكان ما يقرب من 60 % من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات. وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط مثل تونس ومصر.