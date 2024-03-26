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باكستان: 4 قتلى بهجوم مسلح على قاعدة بحرية

أرشيفية
27 مارس 2024 01:54

إسلام آباد (وكالات)

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أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل أربعة مسلحين وأحد الجنود إثر هجوم مسلح على قاعدة بحرية في منطقة «توربات» بإقليم «بلوشستان» جنوب غربي باكستان. وقال مكتب العلاقات العامة بالجيش في بيان، إن قوات الأمن أحبطت الهجوم المسلح على قاعدة «محطة صديق البحرية» ما أدى إلى اندلاع مواجهات نتج عن مقتل أحد الجنود وأربعة مسلحين. 
وأضاف أنه تم نشر قوات الأمن بشكل فوري بالمنطقة المجاورة لموقع الحادثة، وذلك من أجل دعم القوات البحرية، مشيراً إلى اعتقال الجيش الباكستاني جميع المسلحين الموجودين بالمنطقة للقضاء على «الإرهاب» في البلاد. 
ونقل البيان عن رئيس الوزراء شهباز شريف تأكيده مجدداً التزام باكستان الثابت بالقضاء على «خطر الإرهاب». 
وكان الجيش الباكستاني قد شن هجوماً مسلحاً على مجمع هيئة الموانئ في مجمع «جوادر» الباكستاني خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين.

باكستان
الجيش الباكستاني
بلوشستان
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