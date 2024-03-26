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الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا

رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
27 مارس 2024 01:56

موسكو (وكالات) 

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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا، وأن أي قمة سلام تستبعد موسكو هي مجرد «عبث»، مضيفاً أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها تسعى إلى إجراء مناقشة شاملة للقضايا جميعها.
وأضاف بيسكوف في مقابلة صحفية، نشرت أمس، أن تواصل المعارك المستمر منذ عامين في أوكرانيا يأتي في المقام الأول لحماية روسيا من الغرب.
وقال بيسكوف، في المقابلة التي أجريت معه يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد من إطلاق النار العشوائي في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو «هل يمكن حل المشكلة الأوكرانية دون مشاركة روسيا؟ الرد واضح: لا يمكن ذلك».
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد قمة دولية للسلام، وقالت سويسرا في وقت سابق من هذا العام إنها ستستضيف المؤتمر، وجرت مناقشة الموعد والتفاصيل.
وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل بخطة السلام الأوكرانية التي تدعو إلى انسحاب القوات الروسية واستعادة حدود أوكرانيا عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا، وضمتها في عام 2014، ووصفها بأنها غير قابلة للتنفيذ.
وأكد بيسكوف مجدداً أن الخطة لا يمكن تصورها، وندد أيضاً بالخطط التي ناقشها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للسيطرة على عوائد الأصول الروسية وتسليمها إلى أوكرانيا.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها تسعى إلى إجراء مناقشة شاملة للقضايا جميعها. 
وقال بيسكوف «لقد قال الرئيس بوتين على نحو متكرر إننا منفتحون على الحوار، وإننا نعتقد أنه من الضروري مناقشة القضايا جميعها بشكل شامل، لا يمكنك إخراج بعض القضايا من السياق العام الذي يهيمن الآن على علاقاتنا الثنائية»، وذلك حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس. 
وأضاف بيسكوف «نحن منفتحون على الحوار ولدينا الإرادة السياسية، لكننا نؤيد إجراء مناقشة شاملة للقضايا جميعها». 
بدوره، قال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق من أمس، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة اتفقت مع مسؤولي الإدارة الأميركية على مناقشة العلاقات الثنائية الأسبوع المقبل. 
ميدانياً، أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً في مقاطعة سامارا، حيث قام أحد أعضاء «فيلق المتطوعين الروسي» الذي خطط للهجوم بتفجير نفسه في أثناء اعتقاله، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وجاء في بيان الجهاز، ونقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أراضي مقاطعة سمارا، عملاً إرهابياً خطط له عضو في المنظمة الإرهابية (فيلق المتطوعين الروسي)».

الكرملين
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أوكرانيا
ديمتري بيسكوف
موسكو
كييف
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