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الرئيس السنغالي: المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد أولوية

باسيرو ديوماي (أ ف ب)
27 مارس 2024 01:54

دكار (وكالات) 

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طمأن الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال باسيرو ديوماي فاي شركاء بلاده «المحترمين» بأنّها ستظلّ «الحليف الآمن والموثوق به»، وذلك في أول خطاب يلقيه منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من الدورة الأولى.
وقال الرئيس المنتخب في خطاب متلفز «أودّ أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين ومتعدّدي الأطراف إنّ السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظلّ البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأيّ شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين».
وأضاف أنّه يعتزم العمل من أجل إحداث تغييرات داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس».
وعلى الصعيد الداخلي، أشار إلى أنّ «المشاريع ذات الأولوية» في عهده ستكون «المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات» بالإضافة إلى «تخفيض كبير في تكاليف المعيشة».
 وفاي الذي بلغ لتوّه الرابعة والأربعين ولم يسبق له أن تولّى أيّ منصب وطني منتخب سيصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنّاً في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكّانه 18 مليون نسمة.
وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاي على فوزه، مؤكّداً أنّه يتطلّع إلى «العمل معه».

السنغال
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