هجوم إرهابي لحركة «الشباب» جنوبي الصومال

مقديشو (الاتحاد)

شن مقاتلون من حركة «الشباب» الإرهابية، هجوماً على منطقة دار النعمة في إقليم شبيلي الوسطى، حسبما أشارت تقارير واردة من منطقة أمس.

وأضافت التقارير أن المقاتلين استهدفوا قاعدة للقوات الحكومية والعشائر المتحالفة معها بالتفجيرات، ودارت بعد ذلك بين الطرفين مواجهات مباشرة.

وتابعت: تسبب القتال في خسائر بشرية في صفوف الطرفين إلا أنه لم تتوفر حتى الآن أرقام القتلى والجرحى، فيما ادعت حركة «الشباب» الإرهابية أنها استولت على المنطقة، ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة الصومالية أو ولاية هيرشبيلي التي تقع المنطقة المستهدفة ضمن أراضيها.

والأسبوع الماضي، أعلن الصومال مقتل 39 عنصراً من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن «عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، المدعوم بالشركاء الدوليين، أسفرت عن مقتل 39 عنصراً من مقاتلي الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في بلدة بغداد (15 عنصراً)، وبلدوسكا (24 عنصراً) التابعة لناحية أفجوي، بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد». وأضافت الوكالة أن «تنفيذ العملية جاء عقب تلقي الجيش معلومات بتجمع عناصر ميليشيات الشباب في المنطقتين، من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء».