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إسرائيل تعتبر محادثات «الهدنة» وصلت لـ«طريق مسدود»

مسن فلسطيني على كرسي متحرك بشارع مدمر جزئياً جراء القصف في خان يونس (أرشيفية)
27 مارس 2024 01:54

تل أبيب (وكالات)

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أفاد مسؤول إسرائيلي، أمس، بأن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة قد «وصلت إلى طريق مسدود» بسبب مطالب الفصائل الفلسطينية. وتكثفت المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر من أجل تعليق الهجوم الإسرائيلي لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من بين 130 رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.
وفي تل أبيب، تجمع حشد من نحو 300 من أفراد عائلات الرهائن ومؤيديهم خارج مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. 
 وتستمر المناقشات في الدوحة في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في غزة نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والرعاية الصحية، وتتزايد فيه المخاوف من حدوث مجاعة. 
وفي غضون ذلك، تَواصل القتال في قطاع غزة، أمس، غداة صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في الحرب التي اندلعت قبل أكثر من خمسة أشهر.
وفجر الثلاثاء، أفاد شهود عيان بأنّ غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والتي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب. كما أفاد شهود عيان بأنّ اشتباكات عنيفة دارت في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.
وبحسب مصادر في القطاع، شنّت إسرائيل ليل الاثنين عشرات الغارات الجوية في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.

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