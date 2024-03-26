وزير الدفاع الأميركي: حماية المدنيين الفلسطينيين ضرورة أخلاقية

واشنطن (الاتحاد)

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى خلال الحرب في غزة ضرورة أخلاقية واستراتيجية، مؤكداً أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية تزداد تفاقماً.

وكان أوستن يتحدث في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون». وقال: «في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية، وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية».

وأردف قائلاً: «غزة تعاني كارثة إنسانية والوضع يزداد تفاقماً»، مستخدماً أشد لهجة له منذ بدء الأزمة.

وتشن إسرائيل هجوماً برياً وجوياً على غزة، وقالت السلطات الصحية في القطاع إنه أودى بحياة ما يزيد على 32 ألفاً من الفلسطينيين حتى الآن.

ويثير النقص الشديد للأغذية مخاوف من حدوث مجاعة بعدما بدأ مدنيون جوعى في القطاع في البحث عن نباتات برّية لعدم وجود أي شيء آخر صالح للأكل. وقال أوستن: «نحن بحاجة إلى زيادة دخول المساعدات على الفور من أجل تجنب المجاعة».

وقال مسؤول دفاعي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المزيد من المساعدات تتدفق الآن عبر المعابر البرية، وإن نحو 200 شاحنة في المتوسط ​​تعبر إلى غزة يومياً.

ويأتي اجتماع أوستن مع نظيره الإسرائيلي بعد أن ألغى نتنياهو، أمس الأول، زيارة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أميركية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.

وتعمل الولايات المتحدة على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بالتفكير في بدائل للهجوم البري على رفح، آخر ملاذ آمن نسبياً للمدنيين الفلسطينيين.

وقال أوستن إنه سيبحث مع جالانت أساليب بديلة في رفح. وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن أوستن بحث إجراءات محتملة.

وشدد أوستن على أن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة «لا تتزعزع»، مضيفاً: «الولايات المتحدة هي أقرب أصدقاء إسرائيل، وهذا لن يتغير».

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة «ستواصل» إلقاء مساعدات إنسانية جواً في غزة.

مساعدات

وقال المتحدث إن «عمليات إلقاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها فلسطينيو غزة بشكل ملح، وسنواصل القيام بذلك»، في موازاة «العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر». وذكر أن البيت الأبيض يسعى أيضاً إلى إقامة ممر بحري لزيادة المساعدات.