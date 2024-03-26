الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الدفاع الأميركي: حماية المدنيين الفلسطينيين ضرورة أخلاقية

تصاعد ألسنة اللهب عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة (أ ف ب)
27 مارس 2024 01:55

واشنطن (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى خلال الحرب في غزة ضرورة أخلاقية واستراتيجية، مؤكداً أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية تزداد تفاقماً.
وكان أوستن يتحدث في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون». وقال: «في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية، وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية».
وأردف قائلاً: «غزة تعاني كارثة إنسانية والوضع يزداد تفاقماً»، مستخدماً أشد لهجة له منذ بدء الأزمة.
وتشن إسرائيل هجوماً برياً وجوياً على غزة، وقالت السلطات الصحية في القطاع إنه أودى بحياة ما يزيد على 32 ألفاً من الفلسطينيين حتى الآن.
ويثير النقص الشديد للأغذية مخاوف من حدوث مجاعة بعدما بدأ مدنيون جوعى في القطاع في البحث عن نباتات برّية لعدم وجود أي شيء آخر صالح للأكل. وقال أوستن: «نحن بحاجة إلى زيادة دخول المساعدات على الفور من أجل تجنب المجاعة».
وقال مسؤول دفاعي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المزيد من المساعدات تتدفق الآن عبر المعابر البرية، وإن نحو 200 شاحنة في المتوسط ​​تعبر إلى غزة يومياً.
ويأتي اجتماع أوستن مع نظيره الإسرائيلي بعد أن ألغى نتنياهو، أمس الأول، زيارة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أميركية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.
وتعمل الولايات المتحدة على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بالتفكير في بدائل للهجوم البري على رفح، آخر ملاذ آمن نسبياً للمدنيين الفلسطينيين.
وقال أوستن إنه سيبحث مع جالانت أساليب بديلة في رفح. وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن أوستن بحث إجراءات محتملة.
وشدد أوستن على أن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة «لا تتزعزع»، مضيفاً: «الولايات المتحدة هي أقرب أصدقاء إسرائيل، وهذا لن يتغير».
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة «ستواصل» إلقاء مساعدات إنسانية جواً في غزة.
مساعدات
وقال المتحدث إن «عمليات إلقاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها فلسطينيو غزة بشكل ملح، وسنواصل القيام بذلك»، في موازاة «العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر». وذكر أن البيت الأبيض يسعى أيضاً إلى إقامة ممر بحري لزيادة المساعدات.

الولايات المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
لويد أوستن
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©