الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون بعد انزلاق تربة وفيضانات بإندونيسيا

أرشيفية
27 مارس 2024 10:56

عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على أربع جثث، فيما يجري البحث عن ستة مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء.
وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه "تم العثور على أربع جثث وما زال البحث عن ستة آخرين جاريا"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود عشرة أشخاص في عداد المفقودين. 
وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين. 
كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء. 
تتعرّض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الامطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الارخبيل.
وفي وقت سابق من مارس، تسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة بمقتل 30 شخصاً وفقدان آخرين. 
في ديسمبر، جرفت انزلاقات أرضية وفيضانات عشرات المنازل ودمرت فندقا بالقرب من بحيرة توبا في سومطرة مودية بشخصين على الأقل.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جبران راكابومينغ راكا بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس إندونيسيا
«حكماء المسلمين» ينظم إفطاراً جماعياً لقادة الأديان ورموزها في إندونيسيا وماليزيا
المصدر: وكالات
إندونيسيا
انزلاق التربة
فيضانات
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©